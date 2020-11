Foreldre og ungdom tar saken i egne hender: Etablerer ungdomsklubb

Foreldre på Melbu har tatt initiativ til at det etableres ungdomsklubb, og har hatt møte med elevrådet for å få med seg ungdommen som drivere. – Vi vil foreslå at midlene som er satt av til taxi brukes til ungdomsklubb, sier Renathe Eriksen (V).