Hanne Sofie flytter hjem til Vesterålen for å jobbe som organist

Hanne-Sofie Akselsen Frantzen er ny organist i Hadsel menighet og dirigent for Hadsel kirkekor. – Det er veldig mange kor i Vesterålen, og det er et rikt kulturliv. Det er en av grunnene til at vi ville flytte hit, forteller hun.