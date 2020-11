Fra fire NTNU-studenter til bedrift med 18 ansatte

Searis ble startet av fire NTNU-studenter, der administrerende direktør er vesteråling. De vil gjøre det enklere for industribedrifter å ta i bruk all dataen som finnes. I dag er de 18 ansatte og står i startgropen for å begynne med salg av programvare i hele verden.