Rainer satser utradisjonelt med Vesterålens første food-truck

Pluss

I Øksnes er Rainers food-truck etter hvert blitt et velkjent syn. For de som ikke er kjent med konseptet food-truck, så er dette enkelt forklart et mobilt kjøkken om bord i en varebil. For Rainers del så handler Yxnes Catering om nettopp catering og «kokken hjem», i tillegg til food-trucken. Hans første driftsår har vært positivt.