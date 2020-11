Minst en skole kan ryke

Pluss

18. november er det møte i formannskapet i Bø. Av møtepapirene fremgår det at inntektene synker og kutt er nødvendig i alle sektorene.

I skolesektoren mangler det 1,8 millioner kroner for å få budsjettet i balanse. Det kan tvinge frem en endring i skolestrukturen i kommunen. Rådmann i Bø, Gundar Jakobsen, skriver at det ventes en oppgang i elevtallet i 2021, men deretter er det negative prognoser på elevutviklingen. Der trekker han også frem at det også er faglige og sosiale årsaker, så vel som økonomi, som gjør at administrasjonen i kommunen nå vil se på skolestrukturen.

Vil samle klassetrinn

I møtepapirene skrives det at en felles barneskole i kommunen har vært utredet. Det samme har en sammenslåing av Eidet og Straume skole.

Nå ønsker administrasjonen, med rådmannen i spissen, å se på muligheten til å samle småskoletrinnet (1.-4. klasse) og mellomtrinnet (5.-7. klasse) på en annen skole. Det er i dag tre barneskoler i kommunen, Straume, Eidet og Steine.

– Til sammen i Bø kommune er det ikke flere elever enn at alle elevene på hvert årstrinn kan gå i samme klasse. Når elevene fordeles på tre skoler, blir det svært få elever på hvert årstrinn. Faglig og sosialt kan dette være utfordrende. Derfor ønsker vi å finne løsninger som kan gi elevene bedre opplæring og større miljø knyttet til eget årstrinn, forklarer rådmann Gundar Jakobsen i en e-post til VOL.

Bø har i tillegg en ungdomsskole det ikke er foreslått noen endringer med.

Sparer fra 1,8-5,6 millioner

Av møtepapirene går det frem at kommunen kan spare 5,6 millioner kroner med å gå for en felles barneskole. Da er også et behov for skoleskyss på 600.000 kroner tatt med.

Å redusere til to barneskoler gir en stipulert besparelse på 1,8 millioner, mens kommunen kan spare fire millioner. Det trekkes frem at dette vil gi felles SFO, som også gir besparelser, men at endringer av skolebygningene må utredes.

Skal få uttale seg

Rådmannen trekker frem at et kutt i antallet barneskoler, vil gi et bedre faglig tilbud til elevene.

– Faglig vil vi da i større grad kunne spesialisere lærerne til aktuelle trinn, forklarer han.

Han påpeker også at det er flere som skal få uttale seg før struktursaken fremmes for kommunestyret, som vil skje like over nyttår i 2021. Foreldre og elever skal få si sitt gjennom Foreldrenes Arbeidsutvalg og samarbeidsutvalgene ved skolene.

Rådmann Gundar Jakobsen er klar på en ting:

– Om kommunestyret går for en annen løsning, må det fremskaffes annen finansiering av driften for å opprettholde dagens struktur og tilbud til elevene, slår han fast.