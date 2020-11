Boligkjøper går til tingretten, fant kreftfremkallende asbest i taket

En boligkjøper i Hadsel har saksøkt den tidligere eieren fordi de fant et tak under taket som inneholdt asbest. Stoffet kan gi alvorlige sykdommer, som kreft. Saksøkeren har fått et tilbud om økonomisk kompensasjon, men dette har blitt avslått.