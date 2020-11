Øystein Lunde Ingvaldsen gir ut sin første plate

Debutplata til Øystein Lunde Ingvaldsen ble delvis til fordi at all jobb som bryllupfotograf forsvant når landet ble stengt ned. – Jeg kunne da bruke tiden på musikk i stedet for å bare jobbe hele sommeren, som jeg vanligvis gjør, forteller han.