Vigdis Ebeltoft driver garnbutikken Garnityr i Stokmarknes

– Det er dere som bruker gata som bestemmer i gata

For seks år siden bestemte Vigdis Ebeltoft seg for å starte garnbutikk på Stokmarknes, etter at hun hadde sydd telt for Norlense de 10 siste årene. Nå brenner hun for at det fremdeles skal være liv og røre i sentrum av Stokmarknes, og håper noen etter hvert vil ta over butikken.