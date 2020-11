Høyre kan gå inn for kutt av flyseteavgiften i nord og økning i sør

Bård Ludvig Thorheim, som er førstekandidat for Nordland Høyre, har gått inn for å øke flyseteavgiften på Østlandet og kutte den i nord. Dessuten vil han opprette et fond for å støtte innkjøp av utslippsfrie fly. Troms og Finnmark H støtter forslaget, og Thorheim tror også Nordland blir med.