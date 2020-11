Pluss





Mandag i denne uken offentliggjorde Wemberg, på sin Facebook-profil, at han legger opp etter sju år i klubben. Han kom til Bryne fra Bodø/Glimt før 2013-sesongen og fikk totalt 146 serie- og cupkamper. I et intervju med VOL i februar i år, uttalte Wemberg at han hadde hatt to prolapser og derfor slet med en skral rygg. Om han kom til å spille fotball igjen var derfor uvisst på det tidspunktet. 28-åringen understreker at avgjørelsen om å legge opp var udramatisk.