Seiler i historisk sterk medvind

Partiet får en oppslutning på hele 28,4 prosent, som er rekordhøyt for en fylkesmåling for partiet. Ifølge NRK hadde partiet fått tre stortingsmandater fra Nordland om det hadde vært stortingsvalg i dag.

NRKs kjente politiske kommentator, Lars Nehru Sand, kaller målingen for oppsiktsvekkende.

– Målingen er oppsiktsvekkende sterk, selv om det ikke er uventet at Senterpartiet i Nordland ligger over landsgjennomsnittet. sier Sand til NRK.

Valgkampen starter

Plassen på Stortinget for vesterålingen Willfred Nordlund synes dermed å være sikker også i den neste perioden. Han og Siv Mossleth kan få med seg Trine Fagervik fra Sandnessjøen til Oslo fra neste høst.

Partiet har en fremgang på hele 9,8 prosent på NRK-målingen. Også på andre målinger, som gjelder for hele landet, ligger på partiet ofte over 20-tallet.

Willfred Nordlund kaller NRKs måling for en veldig hyggelig måling. Han understreker at det er nå valgkampen begynner og at partiet kjenner på det ansvaret en slik måling medfører. Han tror den viktigste tingene som gjør at Senterpartiet scorer så godt, er at partiet har vært tydelig på at de vil ha tilbake tjenestene nær folk.

Tydelig på utdanningstilbud

I tillegg trekker han frem beredskapen og langtidsplanen til Forsvaret som en annen viktig årsak.

– Der har vi vært tydelig på at vi vil ha et sterkere forsvar, og at flyttingen av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes ikke bør gjennomføres. I tillegg tror jeg at kampen for en høyere desentralisert utdanning, som Nesna-saken, har betydd mye. Vi så det samme i Vesterålen, der Nord Universitet ville legge ned tilbud på Stokmarknes. Vi er tydelig på at det skal være et tilgjengelig utdanningstilbud, påpeker han.

– Staten forlater distriktene, men disse arbeidsplassene og tilbudene er viktige. I Nordland er det stor verdiskapning, der hver person står bak store verdier når det gjelder eksport. Slik det er nå, flytter både makt og kapital sørover, legger Nordlund til.

Beredskap og trygghet

Det er i underkant av ti måneder til neste stortingsvalg og mye vann skal renne i sjøen frem til da. Nordlund tror det vil bli viktig for hans parti at de fortsatt er like tydelig på at det skal være tjenester nær folk. Han tror også beredskap og trygghet blir et viktig tema å være tydelig rundt, det samme med å legge til rette for norske arbeidsplasser.

– Men du frykter ikke at et spørsmål om en eventuell rød-grønn regjering og om det er Trygve (Slagsvold Vedum) eller Jonas (Gahr Støre) som skal lede landet, vil kunne slå negativt ut for Senterpartiet i Nordland?

– Jeg mener vi skal fortsette å snakke om politikk. Det vil være retningsgivende for folk sitt valg. Jeg skjønner at folk er opptatt av det, men jeg frykter ikke at det spørsmålet skal gå ut over vår oppslutning i Nordland, svarer Nordlund, som føler seg rimelig sikker på at partiet skal få inn to representanter fra fylket.

– Ja, og klarer vi å få inn tre, kan det være utslagsgivende for om vi kan få en ny regjering etter valget, sier han.

Ned for Høyre

Rødt har den nest største fremgangen i Nordland og får 4,8 prosent, fremgangen er på 1,9 prosent siden forrige måling.

For regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti er det nedgang over hele fjøla. Høyre går ned 4,6 og stopper på 15,6, mens de to andre partiene har 2,8 prosent totalt.

Fremskrittspartiet har 13,1 på målingen, ned 3,4. Arbeiderpartiet går også tilbake og ligger på 22,9 prosent, en nedgang på 3,1.

Høyres Bård Ludvig Thorheim, partiets førstekandidat til stortingsvalget i Nordland, sier til NRK at målingene spriker og at partiet ligger over resultatet fra sist valg på nasjonalt plan.

– Jeg er sikker på at vi kommer over 20 prosent også i Nordland, sier han.