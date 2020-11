Politiet ville beholde førerkortet, det ville ikke retten

Pluss

Politimesteren i Nordland siktet i oktober en mann fra Andøy for uvøren kjøring med bil på en privat hyttevei. Han mistet kontrollen på bilen da han tråkket på gassen i stedet for bremsa. Resultatet ble at han krasjet utenfor veien, ved hovedveien, men likevel kjørende på hytteveien. Sjåføren selv og en passasjer ble skadet i utforkjøringen.