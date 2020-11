Ga spillerne to uker ekstra korona-ferie

Pluss

Trener for laget, Thomas Rønning, opplyser til VOL at laget fikk to uker ekstra ferie som følge av korona-pandemien.

– På grunn av den store spredningen av viruset de siste ukene, valgte vi å gjøre det, forteller han.

Etter en sesong uten kamper og kontakttrening, ble det i oktober åpnet for at lagene i 3. divisjon kunne trene med kontakt igjen, etter å ha hatt forbud siden korona-pandemien slo til i mars.

– Nå får vi endelig lov til å trene med full kontakt. Spillerne gleder seg til å komme i gang igjen etter en pause, opplyser Rønning.

Mistet en spiller

På spillersiden jobbes det kontinuerlig for å få med spillerne som var med i troppen i 2020, og for å få med nye. Rønning opplyser at en spiller har forlatt klubben til fordel for Sortland IL. Spilleren det er snakk om, er Jonathan Barlow, som for litt siden ble presentert som ny spillende trener i Sortland IL.

I tillegg opplyser Rønning at en av spillerne fra 2020-troppen er usikker på grunn av militærtjeneste.

– Slik situasjonen har blitt i år, og med usikkerhet rundt neste år, er det forståelig at spillere ser på andre muligheter og gjør andre prioriteringer, slår Rønning fast.

Han trekker frem at spillerjakten hele tiden pågår.

– Vi er alltid på jakt etter lokale spillere som vi kan utvikle, eller spillere som forsterker oss direkte. Med noen spillere ut, er det naturlig at noen kommer inn. Men vi har også noen unggutter i Melbo IL som det kan være aktuelt å hente opp i A-stallen. Sammensetningen av ungt pågangsmot og rutine blir viktig for å komplementere gruppen, understreker Melbo-treneren.

Forbløffende innsats

Styreleder i Melbo IL, Kristin Grøm, forteller til VOL at de i klubbene er veldig glade for at Thomas Rønning tok et nytt år som trener for A-laget.

– Vi satt og holdt pusten. Han var lenge i tenkeboksen denne gangen, påpeker Grøm.

Nå håper hun og resten av Melbo IL at kommende sesong skal bli mindre styrt av korona, men de er også svært spente på det sportslige.

– Innsatsen og humøret på treningene har vært forbløffende, til tross for korona-restriksjonene, og det faktum at alt seniorspill i 2020-sesongen ble kansellert, melder hun.

De aldersbestemte lagene fikk spille kamper på høsten, noe Grøm trekker frem som en trøst, ettersom kampene er motoren for fotballen og andre lagidretter.

– Det er ikke tvil om at dugnadsfolk, sponsorer og publikum lengter etter at det skal brake løs for fullt på Havfisk stadion igjen, slår hun fast.

Ser an ambisjonene

Melbo-treneren forteller at han er usikker når det gjelder ambisjoner for 2021, både med tanke på spillere og økonomi. Men han understreker at laget ser oppover og fremover.

– Spillerne er spillesugne. Vi håper å komme i gang med treningskamper tidlig, slik at vi har noe å se frem til, sier han, og legger til at det stadig jobbes med å utvikle klubben, til tross for at vilkårene i 2020 har vært utfordrende.

– Men noen ganger er det slik at en må ta to steg ned for å klare de neste fire stegene opp. Her skal vi som klubb stå sammen, sier Thomas Rønning.