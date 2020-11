Mona vil nå ut til flest mulig med kunsten sin. Nå får hun egen promofilm

Pluss

Mona Rydningen har atelier og galleri i ett og samme hus sentralt på Andenes. Her skaper hun kunsten sin, og her kan man også besøke henne og se og kjøpe det hun skaper. Det første som slår en når en kommer inn er hvor lyst, luftig og ryddig det er, særlig med tanke på at hun faktisk maler bildene sine her. Men pensler, farger, maling, skisseblokker vitner om at dette også er et arbeidssted, eller snarere et kreativt verksted.