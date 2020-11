Her ønsker han å sanere og bygge nytt

Pluss

ØB er en selveiende institusjon opprettet av kommunen, som forvalter en rekke boenheter i Øksnes. Stiftelsens formål er å sørge for husly spesielt for omsorgstrengende, vanskeligstilte, ungdom under 30 og gjerne enslige, med lav betalingsevne. I dag har flere av boenhetene rukket å bli flere titalls år gamle og tiden er inne for å tenke nytt. Daglig leder Jan Harald Jensen sier de faktisk er på overtid.