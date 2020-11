Narkotiltalt lo av sine offer

Pluss

Mannens forsvarer, advokat Christian Wiig, måtte irettesette sin klient etter at han overfor to vitner ikke klarte å besinne seg, men lo av vitnenes forklaringer. Wiig forsøkte å stoppe sin klient med et skarpt vink over bordet med hånden, som ikke kan forstå annet at han mente klienten måtte slutte å le i retten.