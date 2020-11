Seks millioner øremerket Hadselprosjekt forsvant til andre prosjekter

Pluss

I 2015 uttalte daværende ordfører Siv Dagny Aasvik at fylket var positiv til å sette av penger til den nødvendige gang- og sykkelveien i området Markveien - Rishaugveien. Det forutsatte at Hadsel kommune gjorde det samme.

Fem år senere har gang- og sykkelveien latt vente på seg, og boligprosjektene til OXX Eiendom og Hadsel kommune sitter fast i myra. Årsaken er at fylket har trukket midlene. Etter at VA har henvendt seg til fylket, har fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen lovet å se på saken.





Gjør klart nytt stort boligfelt i Hadsel, men først må gang- og sykkelvei på plass Hadsel kommune er på oppløpssiden med å kjøpe eiendommer så de kan få på plass infrastrukturen til nok et boligområde på Stokmarknes. – Det er lagt opp til 30 eneboligtomter, sier spesialrådgiver Hans Christian Haakonsen.

Solgte på bakgrunn av realisering

Gundersen sier til VA at han har stilt seg undrende til at fylket har trukket seg, og viser til at det har gått lang tid. Hans prosjekt er totalt 20 tomter, hvorav flere er dyre tomter ned mot sjøen.

- Vi har etter 2014 jobbet mye med å få gang og sykkelsti prosjektet prioritert. Gleden var stor tilbake i 2018, da Nordland fylke og Hadsel kommune sammen fikk finansiering på plass, og prosjektet var planlagt ferdigstilt 2019. Grunneierne har gjort sine beslutninger med bakgrunn i at dette skal realisere, men grunnet rekkefølgebestemmelsene er det ikke mulig å bebygge tomtene, sier han.

- Vi ønsker nå at HK tar initiativ og ser om vi kan bygge ut hele området under ett. Det betyr at vi kan få ned kostnadene for alle involverte parter. Dette er et attraktivt område, som vil bety skatteinntekter og tilflytning for Hadsel kommunes vedkommende, og vi har interessenter fra nabokommunene til Hadsel samt Stavanger, Tromsø og Oslo, sier Gundersen.

Vurderer ny dispensasjonssøknad

Hadsel kommune har tidligere søkt om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene for å begynne utbyggingen på "sine" felt i området, som i kommunal sammenheng er titulert SM 33 og SM 39. Så langt uten å lykkes. Hadsel har nå lagt ut saken på en såkalt prehøring, hvor både fylkeskommunen og fylkesmannen er høringsparter, før de eventuelt søker om dispensasjon.

Boligutbygging på Rishaugen står på vent: Vil omgå rekkefølgebestemmelsene Rekkefølgebestemmelsene sier at det planlagte boligområdet på Rishaugen i Tømmervik ikke kan bygges før tilknytningen til fylkesvei 881 er på plass. Nå vil kommunen muligens søke om dispensasjon for å komme i gang, siden fylket satte foten ned for gang- og sykkelveiprosjektet.

Midlene gikk til andre prosjekter

Ifølge prosjektleder Frode Nymo i Nordland fylkeskommune var det satt av seks millioner kroner fra fylket til prosjektet, da Statens Vegvesen var inne på prosjektledersiden. Fylket tok imidlertid over prosjektet i januar i år, og da var midlene omdisponert. Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, sier i en epost til VA at han ble klar over problematikken onsdag, men vil jobbe for å få prosjektet inn på budsjettet igjen.

- Vi fant ut at det var kommet et godt stykke på vei i prosjekteringen, men midlene som var satt av hadde gått til andre prosjekter som hadde underdekning, sier Nymo til VA.

- Er fylket fremdeles positive til å støtte prosjektet, slik at boligområdene kan realiseres?

- Vi vil få det i gang igjen, og fylket er villig til å stille med midler så vidt jeg vet. Det vi jobber med nå er å få det på plass, så spørs det jo samtidig om Hadsel kommune fremdeles har midlene tilgjengelig, sier Nymo.

Gang- og sykkelvei i Tømmervik/Bergvik i Hadsel: Håper på ferdig prosjektering og anbudsstart i løpet av høsten Arbeidet med gang- og sykkelvei ut til Rishaugen i Hadsel skulle i utgangspunktet ha startet i vår. Hittil har ikke det skjedd, men skal vi tro Hadsel kommune er de ikke så langt unna arbeidsstart.

Ny runde i desember

- Omdisponeringen skyldes at andre igangsatte prosjekt hadde behov for mer midler. Her hadde vi ubrukte midler som var blitt stående over lengre tid, mens vi ventet på at kommunen skulle fullføre sitt forarbeid. Dessverre har det tatt tid før dette prosjektet har blitt realisert. Det har havnet litt mellom flere stoler, både med at dette er et samarbeidsprosjekt og at fylkeskommunen overtok ansvaret for egen vegadministrasjon fra Statens vegvesen, sier Bentzen.

Bentzen understreker viktigheten av at prosjektet blir realisert, ettersom det nå i all hovedsak er prosjektert ferdig, og det omtrent bare er å sette spaden i jorda. Han vil nå se på hvordan fylkeskommunen vil finansiere sin andel av prosjektet.

- Jeg ble først klar over denne problematikken i dag. Derfor har vi ikke lagt inn prosjektet i fylkesrådets forslag til økonomiplan de kommende fire årene som ble presentert i dag. Det er fylkestinget som i desember vedtar hvilke prosjekt som skal prioriteres den kommende fireårsperioden, og de står fritt til å gjøre endringer i fylkesrådets forslag. Jeg er innstilt på å finne rom for dette prosjektet i økonomiplanen, og vil frem til fylkestinget skal behandle saken se på hvordan vi kan få til dette, avslutter Bentzen.

Foreslår 25 millioner til Rishaugen

I forslaget til budsjett sier Hadsel kommune at de ser på boligutvikling på Rishaugen og anslår kostnadene til rundt 25 millioner kroner.

– Det er behov for å skape bolyst i kommunen, finne og utvikle drømmetomter for fremtidige innbyggere. Flere innbyggere i kommunen betyr vekst i samfunnet, og dermed større utvikling og potensialet. Utvikling av større boligområder skaper større forutsigbarhet for kjøpere men også for kommunen med tanke på infrastruktur og drift og vedlikehold av denne. Viktig å nevne miljømessige konsekvenser, når innbyggerne har jobb de kan sykle eller gå til, eller spare lange kjørestrekninger.

Prosjektene er forutsatt finansiert av salgsinntekter, men over noe tid, skriver kommunen i budsjettforslaget.

– Vi er svært glade for de positive signalene fra fylkesråden. Hele området har betydelig potensial for å være et langsiktig utviklingsområde der private interessenter kan stå for utbyggingen, og vi vil ha tilgang på attraktive boområder i årene med vekst foran oss, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen i en kommentar.