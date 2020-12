Ikke hvitfiskproduksjon hos Viking Øksnes

Pluss

Slakteriet Viking Øksnes i Alsvåg investerte i 2018 i nye linjer for å kunne slakte både laks og hvitfisk. Vol skrev i mars i fjor at det var en historisk dag for selskapet, da de for aller første gang tok imot en leveranse av torsk. Slakteriet satset nå for fullt på kombinasjonsdrift av både laks og hvitfisk – i ett og samme anlegg.