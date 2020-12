Advokaten: Foreslo narko- og voldsdom med fotlenke

Pluss

I sin avsluttende prosedyre i Vesterålen tingrett onsdag, angrep advokat Wiig aktor, som han påsto ga inntrykk av å ha medisinsk kompetanse. Dette knyttet seg til at det i straffesaken hadde kommet fram påstander om en punktert lunge. Han sa i retten at han i rettens dokumenter ikke hadde funnet dokumentasjon for dette. Han mente at aktor hadde brukt feil faktum.