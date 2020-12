Reagerer på forslag om kutt i skole

Pluss

Kommunedirektøren i Sortland har flere ganger dette året gjort det klart at det neste år blir utfordrende økonomisk for kommunen. I forslag til driftstiltak fra 2021 til 2024 gjentar kommunedirektøren dette og gir uttrykk for at det har vært utfordrende å legge frem et saldert budsjett til politisk behandling.