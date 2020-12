Enige om SFO og forebygging, men ikke om så mye annet

Pluss

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan, tilleggsforslag fra ordfører og posisjonens verbalforslag, ble vedtatt under torsdagens formannskapsmøte i Sortland. Flere politikere ytret fra talerstolen ønske om at partiene må møtes for å forsøke å komme til enighet før kommunestyremøtet 17. desember. Hvorvidt det vil skje, er foreløpig usikkert.