Uvisst når mast etter det havarerte vindkraftprosjektet blir fjernet:

Masten på Andmyran forblir mørklagt

Grunnet en teknisk feil fungerer ikke lysene på masten og det er ikke satt noe tidspunkt for fjerning av masten som står igjen på Andmyran etter at vindkrafteventyret havarerte tidligere i år. Ifølge Stephan Klepsland hos Andøya Vind AS er et svensk firma satt på saken.