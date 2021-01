Turistnæringen venter på «væromslaget»

Pluss

VOL har invitert fire «turistverter» til å beskrive situasjonen i reiselivsnæringa i 2020 og framtidsutsiktene for 2021. Vi har snakket med Glenn Maan i Hvalsafari AS på Andøya, Laila Inga på Hinnøya, Ann Karina Jakobsen i Bø og reiselivssjef Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen. Kort oppsummert er holdningen at det absolutt er muligheter der ute – selv om det kanskje ikke er så lett å se akkurat nå.