Slik jobber smittesporingsteamet i Sortland

Etter at det har vært smittefritt et par uker, ble det meldt om to smittetilfeller i Sortland i løpet av et døgn. Det betyr travle dager. VOL tok en nærmere prat med teamet tidlig i desember, for å høre hvordan de jobber i forbindelse med covid-19-smitte og smittesporing. Smittevernteam har en avgjørende rolle for å bekjempe spredningen av koronaviruset. Leder for staben er kommunelege Mette Røkenes.