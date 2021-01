Nå får han ansvaret for jenter som vil bli best i verden

Pluss

De siste årene har han vært trenerutvikler i Hålogaland Fotballkrets. Som spiller ble han seriemester med Stabæk. Nå tar han over Lyns lag i Toppserien for kvinner. Det er en utfordring han gleder seg veldig til. Han forteller til VOL at det er det å være en del av et prestasjonsmiljø på toppnivå som er den største triggeren til at han takket ja til jobben. Han overtar et lag med unge, lovende spillere som denne sesongen hadde sin beste sesong noen sinne da det ble sjetteplass i Toppserien. Dette talentet er det Stenvoll skal forvalte og ta enda et steg videre.