Assistanse Nor har startet opp eget firma i Svolvær

Daglig leder i Assistanse Nor, Håvard Hansen, satser i naboregionen og har startet opp et eget firma i Svolvær, Assistanse Nor Lofoten. – Foreløpig har vi en mann ansatt i Svolvær, men planen er at det skal bli to, sier Hansen.