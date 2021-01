Beslagla førerkortet

Pluss

Det var klokken 00.30 natt til lørdag at nødetatene sjekket ut et trafikkuhell på Melbu. Det var ikke melding personskade, ei heller mistanke om rus. Politiet oppretter straffesak og førerkortet ble beslaglagt grunnet mistanke om uaktsom kjøring, melder politiet via twitter.