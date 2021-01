Fylkeskommunen klager på kommunens områderegulering

Pluss

I brevet viser fylkeskommunen til at det store området vil ha påvirkning på deres ansvarsområde, nemlig fylkesveien som går over Børøya. Fylkesråden for plan og næring bemerker i sakens anledning at de ikke kan se at Hadsel kommune har behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse i forbindelse med vedtak av reguleringsplanen.