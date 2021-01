Kjøpesentrene om 2020: – Vi er faktisk veldig fornøyde

At folk har endret handlemønsteret sitt, og ikke reist så langt for å få julegaver og ellers handling i boks, har slått ut positivt for kjøpesentrene på Sortland. – Vi er faktisk fornøyde og har en økning i løpet av fjoråret, sier Bjørn Heireng ved Skibsgården kjøpesenter.