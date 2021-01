Her kan det bli én etasje til og leilighetsbygg på taket

Selskapet Strandgata 40 AS ønsker å sette i gang en prosess for å utvikle Kvartal 5 i Sortland sentrum. Det kan bety at det blir en etasje til på Skeidar-bygget, samt ny parkeringsgarasje med leiligheter på taket.