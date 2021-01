Redaktører skuffet over fortsatt referatforbud

Pluss

– Jeg er skuffet over at tingretten har valgt å legge ned et totalt referatforbud, og jeg er overrasket over lagmannsretten ikke har sørget for å gi muligheter for å gi allmennheten innsyn i noe av det som skjer i rettsmøtet. Jeg mener dette er i strid med det som har vært praksis i norske domstoler de siste årene. Både tingretten og lagmannsretten kunne og burde brukt muligheten til å gi føringer for referatadgangen, slik at man sikret de fornærmedes anonymitet og eventuelt også begrensninger enkelte opplysninger eller vitnemål. I stedet har retten valgt den enkleste og mest bedagelige løsningen, nemlig å gjøre referatforbudet totalt. Dermed gjør de unntak fra et grunnlovsfestet prinsipp om åpenhet i rettspleien. Beslutningen er også stikk i strid med et uttrykt ønske om å mer oppmerksomhet rundt fenomenet seksuelle overgrep som samfunnsproblem, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.