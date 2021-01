Støre får sterk støtte fra lokale Ap-ledere

Lokale Ap-ledere i Vesterålen støtter Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat under stortingsvalget 2021. De har trua på at Arbeiderpartiet kan gjøre et langt bedre valg enn det som går fram av meningsmålingene de siste månedene. De ser dessuten lyspunkter for Arbeiderpartiet i Nordland.