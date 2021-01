Politiet: – Ingen tvil om at det har vært tøft

Pluss

Det sier politiinspektør Per Erik Kalland Hagen i et intervju med VOL. Han er leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, og når vi snakker med ham har det gått drøyt to døgn siden alarmen gikk og omfanget av den fatale hyttebrannen ved Risøyhamn i Andøy ble kjent.