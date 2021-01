Anker ikke dommen i Truls-saka: – Skuffende, sier hans far

Pluss

Øyvind Larsen ble i desember i fjor av Vesterålen tingrett frifunnet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. I dommen som ble klar i underkant av ei uke etter siste dag i retten, ble Larsen frifunnet i tiltalepunkt 1 som var straffelovens paragraf 288 - for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Han ble også frifunnet for deler av tiltalepunkt 3 som var straffelovens paragraf 189 - å ulovlig ha med skytevåpen på offentlig sted. Dette da våpenet ikke var ladd da det lå i sekken til Larsen inne på puben på Skipneset sommeren 2018.