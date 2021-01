Kulturfabrikken må trolig tilbakebetale korona-kompensasjon

Pluss

– Dette gjelder ikke bare oss, men mange kulturhus i Norge. Vi fikk en ganske liten kompensasjon i forhold til mange andre, så det kunne vært mye verre. Vi har, i likhet med de andre, klaget på dette. Det vi kan håpe på er at Kulturdepartementet ser at dette får såpass store konsekvenser og at det blir så mye støy av det at de sier at vi får beholde pengene likevel, sier Tone Toften, direktør i Kulturfabrikken KF på Sortland til VOL.