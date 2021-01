«Rock and Roll»: – Han var en smule selvgod og «uspiselig»

– Jeg har kjent Roll fra han for mange år siden kom til Vesterålen tingrett. Det er så lenge siden at jeg tror til og med han selv har glemt det. Da var han en smule selvgod og «uspiselig» for en ung advokat som meg, som selv visste det meste. For egen del var jeg derfor litt betenkt da han fikk embetet som sorenskriver, men der ble jeg svært positivt overrasket.