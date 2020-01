SortlandsAvisa

Det var under patruljering politiet kom over bilen på Bønes. Bilens sjåfør hadde kommet for langt ut på veiskuldra med bilen og så havnet i grøfta. Til alt hell gikk det bra med sjåfør og passasjerer, og bilen fikk ingen skader den heller. Nesten som et kinderegg her altså.

Like etter kom også bergingsbil til stedet og dro opp bilen fra grøfta. Dermed endte det til slutt godt på Bønes lørdag kveld.