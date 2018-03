– Det føles som gull, vi er det tredje beste laget i Norge

Sport

– Vi har spilt mange tøffe kamper i et stort mesterskap. Vi startet litt ruftsete med to tap i innledende puljespill. Vi tapte mot Sandnes og mot Tønsberg 2-0, sier Øksil-trener Hanne Steen.

– I den tredje kampen i puljespillet måtte vi vinne to null om komme videre i mesterskapet, hvis ikke ville vi vært ute og spilt om de siste plassene. Da var det full konsentrasjon, sterkt engasjement og de jobbet hardt og vant to null. Det var en veldig flott prestasjon, sier Steen.

– Veldig god kontroll

Som nummer tre i puljen møtte Øksilguttene Torrvassdalen i åttendedelsfinalen.

– Der hadde vi veldig god kontroll. Vi vant 2-0 og det betydde at vi var klare for kvartfinale der vi møtte Sarpsborg. Første settet i den kampen ble vi knust 25-0, og når du taper så mye i ett sett så er man som regel ganske rystet og ute av kampen, sier Steen.

Treneren gav laget en «pep-talk», og gutta fra Øksnes viste at de har vilje til å vinne.

– Jeg da til gutan, nå må vi bestemme oss om vi skal være her og kjempe, eller rømme. Også sa jeg at er der ett lag i Norge som jeg vet kan snu dette, så er det dere!

Treneren forteller at laget kom tilbake og spilte på et helt annet nivå, og vant det andre settet.

Mer offensive

– Selv om det var tett så var vi mye mer offensive. Og da vi var klar til tredje sett hadde vi full kontroll og vant 15-6. Det var ei skikkelig utladning og en mental kraftdemonstrasjon. Da var vi der vi skulle være, sier hun.

Semifinalen er satt opp slik at det må spilles like etterpå.

– Vi var nok på det tidspunktet litt utladet etter kvartfinalen. Vi møtte igjen Tønsberg og gutta hadde nok litt overtenning, det ble litt for mange personlige feil, selv om laget er på talefot. Det var to tette sett, som vi taper, sier Hanne Steen.

Søndag møtte laget Viking i bronsefinale.

– Det er et solid lag med mange rutinerte spillere. Og i der spiller vi virkelig som et lag. Simon Evensen var på serv og han servet inn ti poeng, slik at vi startet det første settet med ti poengs ledelse i begynnelsen. Og Viking de var rimelig rystet, sier Steen.

Det første setter vant Øksil med god margin.

– Så vet vi det at de har slike kvaliteter at vi må levere et skikkelig godt andre sett for å ta de. For hvis de får troa på at de kan ta oss, og vi begynner å gjøre feil så holder det ikke. Men guttene de leverte og de står løpet ut og det ble kjempetett på slutten, sier hun.

Elleville jubelscener

Spilleren som servet matchballen for Øksil har bare spilt volleyball i en måned.

– Han står der på serv og er helt trygg og rolig. Og tenker at han skal bare få ballen over, vi har en god blokk framme som dunker den i gulvet. Og da er det vanvittige jubelscener på guttene. Det er veldig bra, og ordentlig artig, ler Hanne Steen.

Hun forteller at det er stort å være blant de tre beste lagene i Norge når man kommer fra yttersida av lille Vesterålen, der det tross alt ikke bor på mange mennesker.

Ekstrem lagmoral

– Det vi vinner på er en ekstrem lagmoral og en lojalitet. Guttene spiller for hverandre og er så glade på andre sine vegner når de lykkes. Slikt sett spiller vi nok i en litt annen dimensjon enn mange av de andre lagene, sier Steen.

Hun er full av lovord om innsatsen:

– Det er utrolig flott levert av guttene, og at de vinner den siste kampen er kjempeartig.

I fjor tok flere av spillerne på laget sølv i NM i U15, og tapte da finalen, noe som er en litt skuffende opplevelse.

– Det kan være bedre på mange måter å få en bronsemedalje enn en sølvmedalje. Det føles som gull. Og vi er det tredje beste laget i Norge, jeg er kanonstolt. For to år siden ble vi nummer elleve i mesterskapet, så dette er veldig artig, sier Steen.