Melbo mot Bodø/Glimt i første NM-runde

Sport

Melbo måtte gjennom to kvalikrunder før de ble klare for første runde i cupen. Etter 2-0 mot Leknes og 5-0 mot FK Lofoten, venter Eliteserielaget Bodø/Glimt i første ordinære runde.

– Dette blir kjempeartig og vi håper at folk i Hadsel og Vesterålen får en god opplevelse, sier Melbo-trener Thomas Rønning.

– Aldri si aldri

Rønning er klar over at det blir tøft å møte et lag som ligger tre divisjoner over dem i seriesystemet, men mener det er ikke er komplett umulig å vinne kampen.

– Man skal aldri si aldri i fotball. Det er klart at Bodø/Glimt, som ligger i eliteserien, er soleklare favoritter. Oddsen på at vi vinner, kommer til å være ekstrem høy. Men kampen skal spilles først. Kanskje vi kan bli en liten David?, spør han retorisk, og legger til at det har skjedd større undre tidligere.

Må ha god kampplan

På spørsmål om Rønning og resten av trenerteamet må kaste den vanlige kamptaktikken over bord når motstanderen er av et såpass høyt kaliber, svarer han:

– Når vi møter spillere med så gode ferdigheter, må vi tenke annerledes enn vi gjør i en seriekamp. Det blir viktig å ha en god kampplan når vi kommer så langt, slår Thomas Rønning fast.

Møtte Sortland

Glimt var på besøk i Vesterålen i fjor også. Da møtte de Sortland og vant 3-0.

Vi kan forvente fulle tribuner og god stemning når de kommer på besøk.

For Sortland blir det gjensyn med Mjølner fra Narvik i første runde. Også den på hjemmebane i Blåbyhallen.

Kampene spilles 18. og 19. april.