Skal sende 182 kamper direkte på VOL

Sport

Hvis alt går etter planen vil VOLs lesere kunne se 182 tredjedivisjonskamper fra april til oktober.

– VOL har bestemt seg for å vise alle hjemmekampene til Melbo og Sortland IL. Våre samarbeidspartnere vil vise stort sett alle bortekampene til «våre» lag. I tillegg vil våre abonnenter også få tilgang til alle de andre lagene sine kamper, sier Nilsen.

– Kjempeløft

Redaktøren peker på at avdeling seks i årets tredjedivisjon er en nordnorsk serie. Kun fire av lagene (Korsvoll, Lyn, Grei og Frigg) holder til utenfor landsdelen.

– For VOL er dette et kjempeløft. Vi har investert tungt i utstyr og opplæring. I vinter har våre abonnenter kunne se Futsal-serien live hos oss. I år blir det storsatsing på tredjedivisjon.

Omfattende samarbeid

Det er Amedia som har rettigheter til årets serie. Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund er klubbene sikret en stor annonseavtale med alle mediehusene.

VOL samarbeider med Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Nordlys, Rana Bland, Harstad Tidende, Avisa Nordland og Amedia/Nettavisen om satsningen i tredjedivisjon.

Får mer publisitet

Melbo-trener Thomas Rønning mener det særlig er en vesentlig fordel med at kampene blir direkteoverført, eller streamet.

– For oss betyr det først og fremst publisitet. Vi blir mer eksponert, noe som også er bra for sponsorene våre. Det et er alltid positivt at flere får muligheter til å se oss. Det gjelder både melboværinger som bor andre steder i landet, men også våre vanlige supportere som kan følge med når vi spiller borte. Og hvem vet, kanskje vi også får noen helt nye fans, sier han.

Ambivalent

Samtidig understreker Rønning at klubben har vært noe ambivalent til at alle hjemmekampene deres blir direkteoverført.

– Vi har vært litt bekymra for at tilbudet vil føre til at flere velger å følge kampene hjemme fremfor å komme til Havfisk stadion. Men vi håper og tror at fansen og andre interesserte ønsker å se hjemmekampene våre live slik at de får oppleve atmosfæren på stadion, sier han.

– Totalt sett er dette et positivt samarbeid, så får vi etter hvert se om det også fører med seg andre ringvirkninger for Melbo, slår Thomas Rønning fast.

Det samme tenker Sortlandstrener Steve Edvardsen:

– Jeg håper jo folk kommer til Blåbyhallen og ser kamper og ikke tar til takke med å se kampene hjemme, sier han.

– Fantastisk

Han er imidlertid klar på at han tror at overføringene av kampene vil skape engasjement.

– Jeg husker kampene ble overført på radio før. Da ble fotball den store snakkisen. Det tror jeg denne satsingen fra VOL også kan føre til. At engasjementet blir større. At folk får sett alle bortekampene er jo helt topp, sier han og legger til.

– Så får også folk se selv innsatsen, og ikke trenger å være avhengig av å forstå kampbildet og innsatsen gjennom et refera.

De første kampene i tredjedivisjon går denne helga. Melbo spiller borte mot Lyn på søndag klokken 15:00 mens Sortland spiller hjemme mot Fløya klokken 18:00 på søndag. Begge kampene kan våre abonnenter se direkte på VOL.