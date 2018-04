Surt tap på overtid for Sortland

Sport

Kampen i Blåbyhallen startet rolig. Begge lag spilte tett og jevnt uten å skape de store sjansene. Mjølner var det laget som kanskje var nærmest nettkjenning i kampen som gikk i samsending mellom NRK og VOL. Kampen kan du se i sin helhet i opptak i videovinduet over.

Mot slutten av første omgang, tente det imidlertid til. Først fikk Kristoffer Nessø gult kort for ei takling etter 44 minutter. Så, to minutter etter, fikk han sitt andre for filming og måtte forlate banen.

Dermed gikk lagene til pause på 0-0, men klar fordel for SIL siden de skulle spille andre omgang med en mann mer.

Best igang

Sortland kom også best igang i andre omgang, men klarte ikke å omsette et par sjanser i mål. Mjølner var også farlige, til tross for at de hadde en mann mindre.

Etter 86 minutt dog, så var lagene like langt. For da fikk Eirik Eilertsen Burchardt sitt andre gule kort for ei sein takling, og måtte også forlate banen.

Mer skjedde ikke i ordinær tid og dermed ble det ekstraomganger.

Trodde på straffer

Etter 109 minutter fikk bortelaget hull på byllen. Fredrik Arntzen satte inn en retur etter at Fredrik Norum hadde bokset ballen. Dermed så det lyst ut for Narvik-laget.

Hjemmelaget presset på etter dette, men to minutter før slutt hadde ikke SIL klart å få ei utligning. Så kom det en mann kalt Deniss Tarasovs fra Latvia til unnsetning.

SIL fikk frispark på høyresida, omlag 35 meter fra målet etter 28 minytter. Tarasovs steppet opp og smalt ballen over alt og alle og i mål til ellevill jubel. Hans andre drømmemål på to kamper.

Dermed så det ut til å bli straffesparkonkurranse i Blåbyhallen.

Så, to minutter på overtid i andre ekstraomgang, falt avgjørelsen. Aleksander Torvanger snek seg bak Arild Stoltz og satte iskaldt inn 1-2 målet. Dermed ble det Narvik-laget som trakk det lengste strået i Blåbyhallen, mens Sortland må fokusere på seriespill.