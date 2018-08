Sortland seriemestere i 2. divisjon

Sport

Det var Medkila som gikk opp i ledelsen i kampen da Benedikte Helmersen Strand satte inn 1-0 etter 18 minutter. Etter dette handlet det meste om Sortland.

Hanne Sletten Kaspersen utlignet etter 25 minutters spill slik at lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

I andre omgang dro Sortland ifra.

Julie Voktor Pedersen stte inn to mål på fire minutter da hun skårte etter 67 og 71 minutters spill. Da Lise Olsen la på til 4-1 etter 85 minutter, var det ikke lenger tvil. Sortland ble seriemestere 2018.

Kampfakta

tabell 2. divisjon kvinner

Lag S P 1 Sortland IL 10 25 2 Mjølner 10 21 3 Medkila 2 10 16 4 Håkvik 10 15 5 Leknes 10 7 6 Svolvær /Henningsvær/Kabelvåg 10 4

– Jeg er veldig stolt av jentene. De gjennomfører nok en gang en veldig god kamp mot et godt lag. Vi kjemper oss tilbake etter en vanskelig start, og tar fullstendig over i andre omgang, sier trener Marius Jørgensen til VOL og legger til:

– Vi skårer fire fine mål og slipper ikke Medkila til noe som helst i andre omgang. Å vinne Serien etter en slik prestasjon er bare helt herlig.

– God utvikling

– Utviklingen har vært god gjennom hele sesongen. Vi har blitt tryggere defensivt som igjen fører til at vi skaper mer fremover. Vi er det laget som har sluppet inn minst og skåret flest. Nå må vi bare fortsette å jobbe slik at vi er klar for å prestere godt i kvaliken.

En god prestasjon i kvaliken fører til opprykk, men det vil ikke treneren tenke på.

– Vi vet at nivået er høyere på de lagene vi skal møte fra Bodø-området, men skal prøve å gjenskape de samme gode prestasjonene som vi har gjort i år. Har veldig trua på at jentene skal fortsette å imponere. Vi ønsker ikke å tenke på opprykk, men å prestere jevnere opp mot vårt toppnivå.