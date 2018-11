Barlow og Dahl Abelsen tatt ut til landslaget i futsal

Sport

De to debuterte for landslaget under fjorårssesongen, og de er tatt ut på nytt til å spille Nordisk Cup i Billund i Danmark i desember.

Dette melder Norges Fotballforbund i ei pressemelding.

Landslagstrener Silvio Crisari har tatt ut følgende tropp:

Kenneth Rakvaag, Hulløy Bodø

Jørgen Vik, Sjarmtrollan

Erland Tangvik, Utleira

Petter Høvik, KFUM

Ayoub Blomberg, Hulløy Bodø

Christian Leirvik, Sandefjord

Mathias Dahl Abelsen, Vesterålen

Tobias Schjetne, Sjarmtrollan

Jonas Wiseth, Utleira

Erlend Skaga, KFUM

Jonas Simonsen, Sjarmtrollan

Lasse Haldorsen, Hulløy Bodø

Christopher Moen, Utleira

Torgil Gjertsen, Jonsborg

Jonathan Barlow, Vesterålen

Marius Jacobsen, KFUM

Kampene spilles slik:

5/12: Grønland – Norge

6/12: Danmark – Norge

7/12: Norge – Finland

8/12: Norge - Sverige