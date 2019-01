Adrian Pedersen på benken i Norge-seier

Sport

Norge åpnet VM-kvalifiseringen i Hviterussland med 5-3-seier mot Andorra i ettermiddag.

– Åpningskampen i en turnering er alltid vanskelig. Andorra startet veldig bra og var bedre en oss før pause. Vi reiste oss kjapt etter at de tok ledelsen og utliknet minuttet etter, men vi lå under til pause etter at de scoret i omgangens siste sekund, sier landslagstrener Silvio Crisari til fotball.no.

Adrian Pedersen fra Vesterålen futsal var innbytter i kampen. VOL jobber med å stadfeste om han fikk spilletid eller ikke.

Kvalifiseringen til VM fortsetter i morgen med kamp mot Kosovo før Hviterussland venter på lørdag.

Omar Debboun sendte Andorra i ledelsen etter et kvarter før Christopher Moen utliknet for Norge like etter. Ett sekund før pause scoret Brayan Dos Santos for Andorra og sørget for 2-1-ledelse halvveis.

Tobias Schjetne satt inn utlikningen like etter pause før Jonas Schei Wiseth sendte Norge i ledelsen like etter. Midtveis i omgangen økte Christopher Moen til 4-2 med sitt andre mål for dagen før også Wiseth ble tomålsscorer da han satt inn Norges femte ti minutter senere. Sekunder før slutt fastsatte Brayan Dos Santos sluttresultatet til 5-3.

