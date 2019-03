Sortland danket ut Øksil i semien, men øksnesværingene ble seriemestere

Sport

For sluttspillet i 2. divisjon fant nemlig sted på Myre, nærmere bestemt Øksneshallen denne helga.

VOL skulle egentlig sende søndagens kamper direkte, men vi fikk uventede tekniske strømproblemer som vi ikke klarte å løse på kort varsel. Dermed gikk dessverre direktesendinga i vasken. Vi beklager dette.

I herreklassen lå Øksil sine gutter godt an før helga. De skuffet ikke og sikret seriegullet allerede før rankingturneringen på søndag.

– Jeg er veldig godt fornøyd med det guttene har presert, sier trener Hanne Steen til VOL.

– Nå må vi fortsette å jobbe. Vi mister nok noen spillere til skole og slike ting også før neste sesong, men vi skal klare å få et lag på beina og være med å hevde oss i 2. divisjon også neste år, sier Steen. Se intervjuet med Steen i sin helhet i vinduet under.

Tapte i semien

Under søndagens rankingturnering, spilte Øksils gutter mest for æren, spesielt i semien mot Sortland Volleyballklubb. Her ble det bråsatopp for øksnesværingene med settsifrene 1 - 2 (21-25, 25-17, 16-18).

– Guttene ble slitne. Vi hadde ikke nok å gi i rankingturneringen, sier Steen.

Det ga sjansen til Sortlands gutter, som igjen fikk det tøft i finalen mot BK Tromsø, som har flere spillere som snuser på landslagsplass. De tapte til slutt 2 - 0 (25-16, 25-16), men trener Kristian Fredriksen, var fornøyd:

– Vi møter et veldig, veldig godt lag i finalen. Så den kampen brukte vi for å lære oss hvor gode vi må bli, sier han etter kampen.

Nå er sesongen over, men målene for neste sesong er klare.

– Vi skal trene mer, få flere spillere med på flere av kampene og hevde oss lenge opp i 2. divisjon, sier treneren.

Se intervju med Fredriksen under.

Tabell 2. divison menn

1 Øksil 4 4 0 8 1 8 212 176 1.205 8 2 BKT 2 4 3 1 7 2 3.5 208 162 1.284 6 3 Finnsnes VBK 4 2 2 4 6 0.67 188 201 0.935 4 4 TSI 2 4 1 3 3 6 0.5 172 203 0.847 2 5 Sortland VBK 4 0 4 1 8 0.13 169 207 0.816 0

Tapte

På kvinnesida gikk Øksils 2. divisjonslag helt til finalen, etter noen imponerende kamper i søndagens rankingturnering. I finalen ble det imidlertid bråstopp mot Sterke Finnsnes med 2-0 ( 25-17, 25-19). Sortland kapret femteplassen i rankingturneringa.

Tabell 2. divisjon kvinner Tabell K V T Sett + Sett - Sett ratio Gameball + Gameball - Game ratio P ? 1 Finnsnes VBK 5 5 0 10 0 MAX 250 132 1.894 10 2 BKT 2 5 4 1 8 5 1.6 255 243 1.049 8 3 Øksil 5 3 2 7 4 1.75 248 209 1.187 6 4 TSI 2 5 2 3 5 6 0.83 221 234 0.944 4 5 Sortland VBK 5 1 4 2 8 0.25 173 224 0.772 2 6 Alta 5 0 5 1 10 0.1 157 262 0.599 0

Alle resultatene fra turneringa finner du her.

Se videosnutter fra turneringa i videovinduet øverst i saka.