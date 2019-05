Rønning: – Folk kommer til å huske de så denne kampen flere år frem i tid

Sport

Det ble klart etter dagens trekning. Kampen spilles på Havfisk stadion 22. mai.

MIL-trener Thomas Rønning er godt fornøyd.

– Vi er veldig fornøyd med trekningen. Vi hadde jo håpet på vi skulle få eliteseriemotstander i 2. runde. Siden vi fikk Bodø/Glimt i fjor, hadde vi jo håpet på Tromsø eller RBK i år. At vi får Tromsø er jeg glad for. Guttene har gjort seg fortjent til det etter vi slo en antatt bedre motstander sist, sier Rønning og fortsetter:

– Jeg er utrolig glad på vegne av publikummerne våre. De får en fotballopplevelse på Havfisk stadion som gjør de kan huske tilbake da Tromsø var her i andre runde i cupen. Det er stort for alle som er glade i MIL.

– Cup er cup

Hva så med mulighetene for å hente noe i en slik kamp?

– Cup er cup. Vi møter et lag som er soleklare favoritter. De har kvaliteter i laget vi ikke har. Vi har også noen spennende kvaliteter i laget , som kan matche Tromsø veldig bra. Vi går inn for å vise oss frem så får vi se hva vi kan levere i en enkeltkamp mot et eliteserielag. Vi hang godt med mot Glimt i fjor tapte 4-1. Alt kan skje, og her må vi bare glede oss. Frem til kampen er det seriekamper som er i fokus, så får vi ha denne kampen mot TIL som ei gulrot mye som kan skje vi skal glede oss. Vi skal være klare når de kommer til Havfisk og vi skal gi dem god motstand.

Variert oppsett

– Det vi har tatt hensyn til er at de lavest rangerte lagene får motstander fra Eliteserien eller OBOS-ligaen. Samtidig prøver vi å begrense reisebelastningen og unngå lag som har spilt mot hverandre i nær fortid. Det er ikke alltid alle kriteriene blir oppfylt i alle kamper, men det er en vanskelig kabal og jeg synes det er mange fine kamper. Jeg håper og tror vi klarer å skape mange fine fotballfester med dette oppsettet, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

Kampene spilles onsdag 22. mai kl. 18.00, med unntak av kampene der annet står nevnt.

2. runde i cupen Kvik Halden – Lillestrøm

Fredrikstad – Sarpsborg 08 (20.00 på NRK)

Moss – Kongsvinger

Grorud – HamKam

Ullern – Strømsgodset

Kjelsås – Skeid

Asker – KFUM Oslo

Follo/Bærum* – Notodden

Lørenskog – Ull/Kisa

Eidsvold Turn – Vålerenga

Elverum – Stabæk (spilles 21/5)

Fram - Raufoss

Pors – Mjøndalen

Jerv – Sandefjord

Arendal – Odd

Hinna – Viking (spilles 23/5)

Egersund - Bryne

Vard Haugesund – Sandnes Ulf

Sotra – Haugesund

Fyllingsdalen – Nest Sotra

Åsane – Brann (spilles 23/5)

Florø – Aalesund

Hødd – Sogndal

Brattvåg – Kristiansund

Sunndal – Molde (spilles 23/5)

Tiller – Rosenborg

Nardo – Ranheim

Levanger – Stjørdals/Blink

Junkeren/Strømmen** – Bodø/Glimt

Melbo – Tromsø

Harstad – Tromsdalen

Fløya - Alta

