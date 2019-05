Adrian Pedersen tatt ut på landslaget samme dag MIL har seriekamp

Sport

Pedersen debuterte på landslaget i februar og er igjen tatt ut i troppen.

Kampene det er snakk om er to privatlandskamper mot Portugal 22. og 23. juni.

Om Pedersen kan spille, er en annen ting. Melbo spiller nemlig hjemmemot Skjetten 22. juni. Pedersen selv sier til Vol at han ennå ikke har bestemt seg for om han melder avbud til landslaget eller ikke.

MIL-trener Thomas Rønning sier følgende:

– Jeg er veldig glad på Adrian Pedersen sine vegne, men synes det er håpløst at NFF legger det til et tidspunkt hvor spillerne er aktiv i sine «vanlige» fotballklubber. NFF har heller ikke kontaktet klubben i forbindelse med å frigi spiller, noe jeg synes er uproft. Vi er en amatørklubb med få spillere og få ressurser og det minste de kan gjøre er å ta kontakt med klubben hvor de har kontraktsforhold for å avklare spillernes situasjon. Adrian elsker futsal, men han elsker også Melbo IL. Hvordan dette håndteres tar vi internt i klubben.

Troppen i sin helhet:

Kenneth Rakvaag - Hulløy

Jørgen Vik - Sjarmtrollan

Petter Høvik - KFUM

Lars Røttingsnes - KFUM

Tobias Schjetne - Sjarmtrollan

Jonas Wiseth - Utleira

Morten Wermåker - KFUM

Christopher Moen - Utleira

Jonas Simonsen - Sjarmtrollan

Adrian Pedersen - Vesterålen

Simon Johansson - Utleira

Oskar Stølan - Utleira

Marius Anthonisen - Sandefjord

Rinor Topallaj - Fredrikshald