Asghar scorte tre mål på én omgang i målkalas på Andenes

Sport

For kampen mellom Andenes IL og Melbo ILs andrelag var en kamp med to omganger som ga to vidt forskjellige resultater.

For før pause var Andenes IL klart best.

Allerede etter fire minutter satte Sander Lønne Dyngeland inn 1-0. Etter 19 minutter sendte Noa Henriksen Stave hjemmelaget opp i 2-0 før Sander Lønne Dyngeland fastsatte pauseresultatet til 3-0 etter 23 minutter.

Kom tilbake

Etter pause tok kampen en helt annen retning.

For frem til det 61. minutt så det ut som en grei seier for hjemmelaget. Så våknet Asghar Ali Husseini. Spilleren, som har spilt mer eller mindre fast i perioder på førstelaget til MIL, reduserte til 3-1 etter 61 spilte minutter. Så scorte Mads Andreassen for bortelaget seks minutter senere, før Husseini utlignet til 3-3 etter 72 minutter.

I det 79. minutt fikk bortelaget straffe. Den satte Husseini inn og sikret med det sitt hattrick.

Bortelagets Mads Andreassen fastsatte i det 90. minutt sluttresultatet til 3-5, på en dag det lenge så ut som poengene skulle bli igjen på Andenes.