Julie fra Bø: Tok to førsteplasser i sin alle første bikinifitness-konkurranse

Sport

I Sandefjord Open gjorde 21-åringen det særdeles skarpt. Hun gikk likeså godt hen og vant junior og seniorklassen.

– Det føles fantastisk bra. Jeg slo jo folk som har holdt på med dette lenge, sier Fredriksen, som opprinnelig er fra Bø, men nå er student i Trondheim.

Og mens andre som var med hadde erfaring, er 21-åringen alt annet enn det.

– Jeg begynte med dette for seks måneder siden og så har jeg gått på diett siden mai.

Hun gikk alstå til topps i klassen junior, som er klassen for de under 23, og i klassen senior for det over 23. Og skussmålene har vært gode for ungjenta.

– Tilbakemeldingene har vært veldig gode. Alle sier de likte det de så, og mange var overrasket over at det går an å komme fra ingensteds hen å vinne.

Trener mye

Fredriksen sier hun alltid har vært glad i å trene, men at det har blitt ekstra mye det siste halvåret.

– Det har blitt to timer hver dag, og trening på posering én time om dagen. I tillegg har jeg gått på diett og sultet meg selv. Det har kostet, både på humør, energi og økonomi, men alt i alt har dette vært ei fantastisk reise.

Høye ambisjoner

Og med en så god start, stiger selvsagt ambisjonene.

– Forventningene mine til meg selv blir jo høye nå. Jeg gikk inn uten å helt vite hvor jeg lå, selv om jeg har fått tilbakemeldinger på at jeg har hatt det som skal til. Nå har jeg jo helt andre forventninger til NM om to uker.

For om to uker er det Norgesmesterskap i bikinifitness i Tønsberg.

– Der er konkurransen hard, men etter denne opplevelsen, sikter jeg høyt og gleder meg. Nå må jeg trene godt og være klar om to uker, sier hun.