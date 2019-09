Går ut med uttalelse etter mye negativt snakk rundt SILs A-lag

Sport

I et brev de to har forfattet, viser de til at de nå følte de måtte svare etter at det har vært mye negativ fokus rundt herrelaget.

Les brevet i sin helhet her Kulturendring Sortland IL Årets sesong har bestått av opp og nedturer, mye frem og tilbake i forhold til spilleroverganger og spørsmål og prat rundt dette. Vi ønsker nå å si noe om hva vi har opplevd det siste året, og komme med vår versjon av saken. Da vi valgte å fortsette som trenere for herrelaget til Sortland IL visste vi at det kom til å bli utfordrende, flere spillere hadde forlatt laget og vi hadde rykket ned fra 3. til 4. divisjon. Samtidig så vi hvilke muligheter som lå der, med mange unge fotballspillere og en kultur som det endelig kunne røskes opp i. For oss som hadde vært borte fra fotballmiljøet på Sortland og Vesterålen de siste årene, og som har vært andre steder i landet og spilt fotball, var det tydelig at det behøvdes en kulturendring. En kultur hvor spillere tok på seg gule kort for å slippe kamper, hadde en uholdbar oppførsel mot dommere, ikke bidro på dugnader, droppet/forlot treninger uten god grunn, - og sist men ikke minst trykket ned de unge som endelig skulle få muligheten på seniornivå. Det vi har hatt fokus på i årets sesong er respekt for hverandre på laget, alle er like mye verdt enten du er 30 år eller 16, om du sitter på benken eller spiller fast. Denne respekten omhandler også motstandere og spesielt dommere, dommere som er unge slik som mange av våre spillere, og som på samme måte er i en læringsprosess, og som vi ønsker å beholde. For å få til dette må vi ha rollemodeller. De eldste på herrelaget må være rollemodeller for de yngste på laget, og de yngste når de skal være instruktører på Tine-fotballskole. En god rollemodell møter opp på dugnader, treninger og kamp, gjør sitt beste og er ærlig og lojal. En god rollemodell følger spillereglene, krever både mye av seg selv og lagkamerater, og er mer opptatt av hva han kan gjøre for klubben og laget enn hva andre kan gjøre for han. En god rollemodell er med på å skaper humør, en følelse av samhold, solidaritet og det aller viktigste – vennskap. Det tar tid å bygge ny kultur, og for å få til denne kulturendringen må vi starte med selve organisasjonen. Vi som klubb må være tydelige på hva vi ønsker. Trenerkollegiet og styret i klubben skal også være rollemodeller og voksne for sine spillere og utad til befolkningen. Det hjelper ikke at vi endrer kulturen på seniornivå hvis vi ikke gjør det samme hos de yngste, og her er det også flere ting vi ønsker å ta tak i. Vi ønsker å endre en kultur hvor det viktigste på 8 og 10 årslag er resultater og prestasjon. Vi ønsker å bytte ut dette prestasjonsklimaet med et mestringsklima, hvor alle blir sett og har mulighet til å utvikle seg – på sitt nivå. Et trygt sted hvor vi beholder ungene i idretten lengst mulig, og som får oppleve lagfølelse, fellesskap, vennskap og samhold. Idretten har en unik mulighet til å inkludere og gi barn gode opplevelser, og minner for livet. Vi ønsker at Sortland IL skal være med på å bidra til å skape disse gode minnene! Vi har mistet flere spillere i løpet av sesongen. Vi har likevel stått på vårt – og kommer til å gjøre det også fremover. Dette gjør vi fordi det er hva vi mener må til for å endre kurs. Vi har nå en fin spillergruppe som er ung, men som innehar gode holdninger, verdier og som er glad i å spille fotball.

– Årets sesong har bestått av opp og nedturer, mye frem og tilbake i forhold til spilleroverganger og spørsmål og prat rundt dette. Vi ønsker nå å si noe om hva vi har opplevd det siste året, og komme med vår versjon av saken.

Voktor Pedersen og Bjørnsund skriver i brevet at de visste det ville bli utfordrende da de tok over som trenere for klubben.

– Flere spillere hadde forlatt laget og vi hadde rykket ned fra 3. til 4. divisjon. Samtidig så vi hvilke muligheter som lå der, med mange unge fotballspillere og en kultur som det endelig kunne røskes opp i, skriver de.

Men hva mener de så har vært feil med kulturen i klubben?

– For oss som hadde vært borte fra fotballmiljøet på Sortland og Vesterålen de siste årene, og som har vært andre steder i landet og spilt fotball, var det tydelig at det behøvdes en kulturendring. En kultur hvor spillere tok på seg gule kort for å slippe kamper, hadde en uholdbar oppførsel mot dommere, ikke bidro på dugnader, droppet/forlot treninger uten god grunn, - og sist men ikke minst trykket ned de unge som endelig skulle få muligheten på seniornivå.

Dette ønsket Voktor Pedersen og Bjørnsund å gripe tak i.

– Det vi har hatt fokus på i årets sesong er respekt for hverandre på laget, alle er like mye verdt enten du er 30 år eller 16, om du sitter på benken eller spiller fast. Denne respekten omhandler også motstandere og spesielt dommere, dommere som er unge slik som mange av våre spillere, og som på samme måte er i en læringsprosess, og som vi ønsker å beholde. For å få til dette må vi ha rollemodeller. De eldste på herrelaget må være rollemodeller for de yngste på laget, og de yngste når de skal være instruktører på Tine-fotballskole. En god rollemodell møter opp på dugnader, treninger og kamp, gjør sitt beste og er ærlig og lojal. En god rollemodell følger spillereglene, krever både mye av seg selv og lagkamerater, og er mer opptatt av hva han kan gjøre for klubben og laget enn hva andre kan gjøre for han. En god rollemodell er med på å skape humør, en følelse av samhold, solidaritet og det aller viktigste – vennskap.

– Vil ta tid

Videre er de klar på at det å bygge en ny kultur, er noe som vil ta tid og at en må starte med å jobbe med organisasjonen for å få til den kulturendringen.

– Vi som klubb må være tydelige på hva vi ønsker. Trenerkollegiet og styret i klubben skal også være rollemodeller og voksne for sine spillere og utad til befolkningen. Det hjelper ikke at vi endrer kulturen på seniornivå hvis vi ikke gjør det samme hos de yngste, og her er det også flere ting vi ønsker å ta tak i. Vi ønsker å endre en kultur hvor det viktigste på 8 og 10 årslag er resultater og prestasjon. Vi ønsker å bytte ut dette prestasjonsklimaet med et mestringsklima, hvor alle blir sett og har mulighet til å utvikle seg – på sitt nivå. Et trygt sted hvor vi beholder ungene i idretten lengst mulig, og hvor de får oppleve lagfølelse, fellesskap, vennskap og samhold. Idretten har en unik mulighet til å inkludere og gi barn gode opplevelser, og minner for livet. Vi ønsker at Sortland IL skal være med på å bidra til å skape disse gode minnene, skriver de før de avslutter:

– Vi har mistet flere spillere i løpet av sesongen. Vi har likevel stått på vårt – og kommer til å gjøre det også fremover. Dette gjør vi fordi det er hva vi mener må til for å endre kurs. Vi har nå en fin spillergruppe som er ung, men som innehar gode holdninger, verdier og som er glad i å spille fotball.

– Full støtte

Vol fulgte opp dette brevet med noen oppfølgingsspørsmål til Voktor Pedersen.

– Har dere styret med på denne kulturendringen?

– Vi har fått beskjed om at vi har full støtte fra styret når det kommer til tankene våre om kulturendring, sier Voktor Pedersen.

– Dere sier dere nå har en spillergruppe som har de verdiene dere søker. Men kan en komme langt nok med «snille gutter» i fotballen? Burde ikke SIL, en klubb i en stor by som Sortland sikte høyere?

– Hvorfor kan man ikke det? Det at man er «snille gutter eller jenter» med gode verdier sier ingenting om hvor god fotballspiller du er eller kan bli.

– Marius Jørgensen, er han en spiller som dere ikke så kunne fortsette, på grunn av de holdningene du sikter til?

– Marius har selv valgt å forlate, vi har ikke kastet han ut, så det må du i så fall høre med han om.

– Også i fjor sa du noe lignende på slutten av ses. Og så vidt jeg husker var du mer fornøyd med ståa før sesongen nå. Hva har endra seg i det siste?

– Vi har i det siste opplevd flere spørsmål utenifra som vi ønsker å adressere, og kanskje forklare oss litt. Jeg er fortsatt mye mer fornøyd med ståa enn hva jeg var på denne tiden i fjor, og som sagt har vi en flott gruppe, selv om vi har mistet flere på grunn av ulike årsaker, sier Voktor Pedersen, som ikke ønsker å gå inn på enkeltspillere og årsaker til at de forlot klubben.